Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak kadrosuna 4 futbolcuyu katan Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır için ise kararını verdi. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun radarında olan 25 yaşındaki file bekçisi için istenen rakam verildiği takdirde ayrılmasına izin verilecek. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Milli Takım ve Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinde sürüklemeyi sürdürüyor.



İngiliz, İspanyol, İtalyan ve Fransız kulüpleri başarılı kaleciyi kadrosuna katmak için yarış içerisinde. Trabzonspor ise oyuncusunu yüksek bedelle elden çıkarmak için tekliflerin daha da artmasını bekliyor.



Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ise onu aklından bir an olsun çıkartamıyor.



Roma'nın yeni hocası Mourinho, İngilizler'in dev kulüplerinden Tottenham'ı çalıştırırken de Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için büyük uğraş verdi. Ancak İngiliz kulübü yaptığı teklifle Trabzonspor'u tatmin edemedi.



Takvim'in haberine göre; Jose Mourinho, Roma'ya geldikten sonra ilk iş olarak Uğurcan Çakır'ın alınmasını istedi. Yönetime verdiği transfer listesinin ilk sıralarına Uğurcan Çakır'ı ekledi. İtalyan ekibi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.



İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Trabzonspor'un 20 milyon Euro'nun altında bir rakama kalecisini satmayı düşünmediği vurgulandı.



Pandemi koşulları nedeniyle kulüpler transferde ince eleyip sık dokuyor. Bonservis için yüksek bedeller ödemek istemiyorlar. Bunun farkında olan Bordo-Mavililer de oyuncusunun az bir bedelle elden çıkmaması için bekleyişini sürdürüyor.



2014 yılından beri Trabzonspor'da forma giyen milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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