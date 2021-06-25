25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Trabzonsporlu Marek Hamsik'in babasından transfer itirafı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi yapmış olduğu transferlerle sezona şimdiden damga vurdu. Bordo-mavililerin kadrosuna kattığı Marek Hamsik'in babasından flaş itiraf geldi. Slovak futbolcunun babası, "Schalke ve Katar'dan bazı kulüpler de istiyordu ama Trabzonspor elini çabuk tutarak işi bitirdi." dedi. (TS spor haberleri)
Marek Hamsik'in babası Richard, "Schalke ve Katar'dan bazı kulüpler de istiyordu ama Trabzonspor elini çabuk tutarak işi bitirdi" diyerek transferin perde arkasını anlattı. Fotomaç'ın haberine göre Marek Hamsik'in babası Richard, oğlunun neden bordo mavili takımı seçtiğini anlattı. Slovakya'da Sport.sk'ye konuşan Richard Hamsik, "Marek'e Schalke ve Katar'dan bazı kulüpler de talipti. Ancak onlar transferi EURO 2020 sonrasında bitirmek istediler. Trabzonspor ise turnuva öncesi imza atmak istedi. Kulübün başkanı ve teknik direktörü Marek'i aradı. Ona önce geri çevrilmeyecek bir teklif sundular. Takımı Marek'in etrafında inşa etmek ve şampiyonluk için savaşmak istiyorlardı" dedi.
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