Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği Başkanlığı'na şartlı onay!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği'ndeki görevini bırakmasının ardından gözler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çevrildi. Bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Kulüpler Birliği yönetimin tarafından başkanlık teklif edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görevi bırakması sonrası gözler Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çevrildi. 61saat'te yer alan habere göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Kulüpler Birliği yönetimin tarafından başkanlık teklif edildi.
ŞARTLI 'EVET'
Görevi kabul edebileceğinin sinyalini veren Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nde radikal değişiklikler yapılmasını talep ediyor. Tüzük değişikliği yapılması gerektiğini savunan Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği'nin profesyonel yapıya kavuşmasını ve başına da futbolu bilen profesyonel bir yönetici gelmesi gerektiğini yönetime bildirdi. Ağaoğlu ile görüşen yönetim kurulunun ilerleyen günlerde bu kararı tüm kulüplere bildireceği gelen bilgiler arasında.
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