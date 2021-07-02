03 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Efecan Karaca'ya şartlı onay!

Trabzonspor'dan Efecan'a şartlı onay!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer transferde ise öncelikle kanat oyuncusu hamlesine döndü. Listede yer alan ilk isim ise Alanyaspor formasıyla oldukça iyi işler yapan Efecan Karaca olarak öne çıktı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da yapılacak son 2-3 transfer stoper, merkez orta saha ve kenarlara olacak. Ayrıca bir de yerli hücum oyuncusu alınması planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre orta saha için Abdullah Avcı'nın yerli gözdesi Efecan Karaca. Tecrübeli oyuncu için yapılan girişimler, Alanyaspor'un bonservis talebi nedeniyle şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Ancak Efecan'ın da bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakması nedeniyle umutlar sürüyor. Yönetim, 31 yaşındaki oyuncuya, bonservisini alması halinde kapılarının açık olduğu mesajını gönderdi. Efecan Karaca, Trabzonspor'un kendisini devre arasında da istediğini ancak transferinin son anda bozulduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir kulüpte oynamak her futbolcunun hayalidir. Kısmetimizde varsa olur" açıklamasını yapmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan yerli talebi! 2 futbolcu ön plana çıktı Fırtına'dan yerli talebi! 2 futbolcu ön plana çıktı
Fırtına Alioski'den vazgeçmiyor! Yeni teklif... Fırtına Alioski'den vazgeçmiyor! Yeni teklif...
Skrtel'den Marek Hamsik sözleri! Trabzonspor'da... Skrtel'den Marek Hamsik sözleri! "Trabzonspor'da..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör