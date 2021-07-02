03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Efecan Karaca'ya şartlı onay!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer transferde ise öncelikle kanat oyuncusu hamlesine döndü. Listede yer alan ilk isim ise Alanyaspor formasıyla oldukça iyi işler yapan Efecan Karaca olarak öne çıktı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da yapılacak son 2-3 transfer stoper, merkez orta saha ve kenarlara olacak. Ayrıca bir de yerli hücum oyuncusu alınması planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre orta saha için Abdullah Avcı'nın yerli gözdesi Efecan Karaca. Tecrübeli oyuncu için yapılan girişimler, Alanyaspor'un bonservis talebi nedeniyle şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Ancak Efecan'ın da bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakması nedeniyle umutlar sürüyor. Yönetim, 31 yaşındaki oyuncuya, bonservisini alması halinde kapılarının açık olduğu mesajını gönderdi. Efecan Karaca, Trabzonspor'un kendisini devre arasında da istediğini ancak transferinin son anda bozulduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir kulüpte oynamak her futbolcunun hayalidir. Kısmetimizde varsa olur" açıklamasını yapmıştı.
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