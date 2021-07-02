Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Mehmet Topal hamlesi! Abdullah Avcı...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeni sezon öncesi Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, Başakşehir ile yollarını ayıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mehmet Topal'ı gündemine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da tecrübeli oyuncunun transferine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor orta sahaya alternatif olacak isimlerin peşine düştü... Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahaya 30 yaş üstü alternatif bir isim arıyor.
Takvim'in haberine göre; Avcı'nın yönetime son verdiği listede Mehmet Topal'ın ismi de yer aldı. Bordo-Mavililer, Mehmet Topal'ı transfer ederek orta sahadaki forma rekabetini kızıştırmak istiyor.
STOPERLERİ DE YEDEKLEYEBİLİR
Mehmet Topal hem ön libero hem de stoper bölgesinde forma giyebiliyor. 1 Temmuz'da boşa çıkan 35 yaşındaki oyuncu Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda oynadı.
LİGDE 338 MAÇTA GÖREV ALDI
Tecrübe abidesi Mehmet Topal, Süper Lig'de 338 maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol atarken 22 de asist yaptı. 81 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Mehmet Topal'ın güncel piyasa değeri ise 350 bin Euro.
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