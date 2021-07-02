02 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da 7 isimle yollar ayrılıyor! Abdullah Avcı rapor sunacak

Avcı raporunu sunacak! 7 isim gidiyor
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler kamp sonrasında belli olacak. Abdullah Avcı'nın sunacağı raporda 7 isimle yollar ayrılacak. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Gervinho, Peres, Koita ve Hamsik transferlerinin yanı sıra altyapıdan gelen ve geçen sezon kiralık giden bazı oyuncuların katılımıyla İstanbul'daki hazırlık kampına 33 kişilik oyuncu grubuyla gidecek. Fotomaç'ın haberine göre ayrıca yeni transferlerin yapılacak olması büyük bir rekabet ortamı da oluşturuyor. Kamp sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, 7 oyuncuyu göndermek için yönetim kuruluna bir rapor sunacak. Kamp kadrosu içerisinde yer alan Koray Kılınç, Murat Cem Akpınar, Tunahan Ergül, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci, Ahmet Can Kaplan, Kağan Moradaoğlu, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz gibi gençler Avcı'nın gözüne girmeye çalışacak. Karadeniz temsilcisi birçok futbolcusuna teklifler geliyor.

SATILIK DEĞİLLER

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar Ie ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısında bulundu. Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik heyetin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu öğrenildi. Bu arada Karadeniz devinin kurmayları, Edgar'ın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini bir yıl daha uzatacak.
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