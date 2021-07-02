02 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yıldız ismi Uğurcan Çakır EURO 2020'ye damga vurdu

EURO 2020'de en iyiler arasında!
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, hem Süper Lig'de hem de EURO 2020'de gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çakır, Avrupa Şampiyonası grup aşamasında en çok kurtarış yapan isim oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu yapmış olduğu açıklamada 2 kulübün Uğurcan Çakır'ı istediğini ifade etmişti. (TS spor haberleri)

Milli Takımımız EURO 2020'de kalecimiz Uğurcan Çakır grup aşamalarında turnuvaya damga vurmuştu. Fotomaç'ın haberine göre İtalya, Galler ve İsviçre ile oynanan maçlarda toplam 18 kurtarışa imza atan 25 yaşındaki file bekçisi, grup serüveninin en çok top çıkaran eldiveni olmuştu. Portekiz'in en saygın gazetelerinden A Bola da yaptığı EURO 2020 derlemesinde turnuvaya damga vuran kaleciler arasında Uğurcan Çakır'a da yer verdi. Milli eldivenimize geniş yer ayıran Portekizliler, yediği 8 gole rağmen tecrübeli kalecinin iyi bir turnuva çıkarttığını yazdı.

2 KULÜP İSTİYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ı iki kulübün istediğini açıkladı. Ağaoğlu, "Ancak bu teklifler beklediğimiz seviyede değildi. Bu nedenle kabul etmedik. Oyuncumuzla başka takımlar da ilgileniyor" dedi.

KALEDE DUVAR ÖRDÜ

Uğurcan Çakır, bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören 25 yaşındaki yıldızı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti
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