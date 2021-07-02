Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan forvet atağı! Sörloth ve Cornelius...

BEKLEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI



Karadeniz devinin kurmayları Parma'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunmuştu. 1.93 boyundaki santrfor ile menajerine de, "Futbolcularımıza olan 1 milyon 500 bin euro olan tavan ücretimizi geçmeyeceğiz" resti çekmişti. Serie A'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için Trabzonspor'un önerisine sıcak bakıyor. EURO 2020'de yıldızını parlatan Andreas Cornelius için yeniden harekete geçilecek. Beklediği teklifleri alamayan tecrübeli santrforun bu kez Karadeniz devine "Evet" deme ihtimalinin çok yüksek olduğu dile getiriliyor.

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