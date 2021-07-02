02 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling, Alioski ve Umut Meraş...

Fırtına'dan sol bek harekatı! 3 isim listede
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo mavililer, sol bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fırtına, bu transferlere devam edecek. Listede ise Birger Meling, Alioski ve Umut Meraş var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita gibi önemli transferler yapan Trabzonspor'da sıra geldi forvet ve sol beke. Golcü konusunda önceliğini Sörloth olarak belirleyen ve eski yıldızı için Leipzig'den haber bekleyen Bordo-Mavililer, savunmanın solu için pek çok isimle temasta. Fanatik'in haberine göre; listedeki oyunculardan ise 3'ü ön plana çıkıyor: Birger Meling, Alioski ve Umut Meraş... Leeds United ile kontratı biten ve aylar önce ilk temasın kurulduğu Alioski için Karadeniz ekibi, yıllık 1.2 milyon Euro artı 500 bin Euro imza parasını gözden çıkardı. Oyuncu tarafının cevabı bekleniyor. Birger Meling cephesinde ise hem menajeriyle hem de kulübü Nimes'le temaslar kesilmedi. Norveçli futbolcu Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. Trabzonspor Yönetimi, bonservis pazarlıklarında rakamı makul seviyeye çekmeye çalışıyor.

2.5 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜLER!

Yerli aday olarak ağırlık verilen Umut Meraş, Türkiye'ye dönmek konusunda kararsız. 1-2 haftalık periyotta bu iş netlik kazanacak. Le Havre kulübü, 1 yıl kontratı kalan Umut için daha önce 3.5 hatta 4 milyon Euro seviyelerinden kapıyı açmıştı. Ancak beklentileri 2.5 milyon Euro seviyelerine düşmüş durumda. Trabzonspor, Umut'la anlaşırsa yerli kontenjanı açısından elini güçlendirecek.

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