01 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Mert Çetin ve Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı

Fırtına'dan yerli harekatı! Listede 2 isim var
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer son olarak gündemine Roma ile 2024 yılına kadar kontratı olan Mert Çetin ve Fransa'nın Lyon takımının kadrosunda bulunan Cenk Özkaçar için girişimlerine başladı. (TS spor haberleri)

Teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sunmak üzere yerli oyuncu listesi hazırlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre liste doğrultusunda iki yeni isim daha gündeme geldi.
Bordo-mavililer Roma forması giyen ve kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoper Mert Çetin'i ve Lyon forması giyen 20 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı kiralamayı planlıyor. Yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve oyuncuların kulüplerle kısa süre içerisinde iletişime geçilmesinin planlandığı ifade edildi. Çetin bu sezon sadece 7 maçta görev yaparken, Özkaçar ise sadece 3 karşılaşmada forma şansı bulamadı. Bu nedenle iki oyuncunun da daha çok forma şansı bulabilecekleri bir takıma gitme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Bonservisi Roma'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Hellas Verona takımında geçiren Çetin'in Verona ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi devam ediyor
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