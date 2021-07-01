01 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Alassane Ndao için Trabzonspor iddiası!

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor iddiası!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Karagümrük forması giyen Alassane Ndao ile ilgileniyor. Bordo mavililer, Marek Hamsik, Fode Koita, Bruno Peres ve Gervinho gibi yıldızları kadrosuna kattıktan sonra Ndao'yu da transfer etme peşinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosuna Marek Hamsik, Fode Koita, Bruno Peres ve Gervinho gibi önemli yıldızları kattı. Çalışmalarına devam eden bordo-mavililer gündemine sürpriz bir ismi aldı.

İddialara göre Fırtına, geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir performansa imza atan Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao ile ilgileniyor. 24 yaşındaki genç yıldızın adı, Süper Lig'den başka takımlarla da anılıyordu.

ALASSANE NDAO KİMDİR?

20 Aralık 1996 tarihinde Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Ndao, kariyerine AS Dakar Sacre Coeur takımında başladı. Sağ kanatta forma giyen genç futbolcu, 2020'nin ocak ayında Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon 40 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik çizen Ndao, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 9 da asist yaptı. 3 kez Senegal Milli Takımı'nın formasını terleten Ndao'nun Karagümrük'le olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...

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