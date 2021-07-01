01 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu böyle açıkladı! "Novak'ın transfer edilmesi..."

Ağaoğlu böyle açıkladı! Novak'ın transfer edilmesi...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da, flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo mavililerle adı anılan Filip Novak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Novak niye gelsin. Trabzonspor’da 3 senede aldığı parayı gittiği takımda 1 senede aldı. Niye gelsin. 3 yıllık da sözleşmesi var. " yorumunda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçeli Filip Novak'ın bordo mavili ekibe haber gönderdi iddialarına cevap verdi.

"NOVAK TRABZONSPOR'A HABER Mİ YOLLADI MI?"

61saat'e konuşan Ağaoğlu "Yok hayır… Novak niye gelsin. Trabzonspor'da 3 senede aldığı parayı gittiği takımda 1 senede aldı. Niye gelsin. 3 yıllık da sözleşmesi var. " ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

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