Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır'a 2 dev talip birden! İşte istenen rakam

Son dakika Trabzonspor haberleri: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans serigileyen Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020'de iyi bir grafik çizemese de yaptığı kurtarışlarla turnuvadaki tüm kalecileri geride bıraktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Uğurcan'ı yüksek kalibreli bir takımın istediğini açıklarken, İki dev kulübün 25 yaşındaki file bekçisine talip olduğu öğrenildi. Öte yandan bordo-mavili yönetimin Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor, müthiş bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ı sezon içinde satmama kararı almıştı. Bordo-mavili idareciler "EURO 2020'yi bekleyelim. Orada piyasasını yükseltebilir" düşüncesindeydi. Milli Takımımız turnuvaya iyi bir grafik çizemese de 25 yaşındaki eldiven yine de parladı.

Başarılı kaleci yaptığı kurtarışlarla kupaya damga vurmayı başardı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan ile 3 kulübün yakından ilgilendiğini. 2'sinin ilgisinin üst düzeyde olduğunu kaydetti.

Fotomaç'ın haberine göre; bu iki kulübün Fransa'dan Monaco ile İngiltere'den Tottenham olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin, istenilen bonservis şartları oluşması halinde EURO 2020 sonrası Uğurcan'ı bu iki kulüpten birine göndermesi bekleniyor.