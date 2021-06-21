Karadeniz temsilcisinin gündeminde 2 isim var: Başakşehir'den Mert Günok ile Kayserispor'dan Doğan Alemdar. Aslında TFF yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemese kaleye yabancı bir takviye de düşünülüyordu ancak bu plan şu aşamada ortadan kalktı. Avcı kaleyi yerli bir isme teslim etmeyi planlıyor.