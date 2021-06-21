21 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yerli kaleci hamlesi! Mert Günok ve Doğan Alemdar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşı kaleci arayışları hızlandı. Kaleye yerli bir ismi transfer etmek isteyen bordo-mavililer, Başakşehir forması giyen Mert Günok ve Kayserisporlu Doğan Alemdar'ı gündemine aldı. Abdullah Avcı'nın bu transferler için bizzat devrede olduğu öğrenilirlen, deneyimi çalıştırıcının ilk tercihinin Mert Günok olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (Ts spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yerli kaleci hamlesi! Mert Günok ve Doğan Alemdar...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmayı planlayan bordo- mavililer nokta atışı isimlerle transferde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör , EURO 2020 sonrası 'ın gitmesine kesin gözüyle baktığı için kaleye mutlaka takviye istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yerli kaleci hamlesi! Mert Günok ve Doğan Alemdar...

Karadeniz temsilcisinin gündeminde 2 isim var: 'den ile 'dan . Aslında TFF yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemese kaleye yabancı bir takviye de düşünülüyordu ancak bu plan şu aşamada ortadan kalktı. Avcı kaleyi yerli bir isme teslim etmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yerli kaleci hamlesi! Mert Günok ve Doğan Alemdar...

BİZZAT GÖRÜŞÜYOR

önceki transferlerde olduğu gibi yine çok etkin. Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli çalıştırıcı, 12 sene çalıştığı ve mükemmel ilişkilerinin bulunduğu 'den 'u istiyor. Görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yerli kaleci hamlesi! Mert Günok ve Doğan Alemdar...

Alternatifsiz kalmak istemeyen bordo-mavili ekip geride bıraktığımız sezonda formasıyla parlayan 'ı da listesine almış durumda. 18 yaşında geleceği parlak başarılı eldiven için Kayserispor ile temas kuruldu. 32 yaşındaki Mert'in 2, Doğan'ın ise 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Kulüpleriyle görüşmeler hızlı şekilde sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yerli kaleci hamlesi! Mert Günok ve Doğan Alemdar...

İSTANBUL EKİPLERİ PEŞİNDE

'un kadrosuna katmak istediği ve transferlerinde rakipleri de var. Mert Günok ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyor. Fenerbahçe aynı zamanda Doğan Alemdar'ı da listesine almış durumda.

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