Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yerli kaleci hamlesi! Mert Günok ve Doğan Alemdar...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşı kaleci arayışları hızlandı. Kaleye yerli bir ismi transfer etmek isteyen bordo-mavililer, Başakşehir forması giyen Mert Günok ve Kayserisporlu Doğan Alemdar'ı gündemine aldı. Abdullah Avcı'nın bu transferler için bizzat devrede olduğu öğrenilirlen, deneyimi çalıştırıcının ilk tercihinin Mert Günok olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (Ts spor haberi)
Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmayı planlayan bordo- mavililer nokta atışı isimlerle transferde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, EURO 2020 sonrası Uğurcan Çakır'ın gitmesine kesin gözüyle baktığı için kaleye mutlaka takviye istiyor.
Karadeniz temsilcisinin gündeminde 2 isim var: Başakşehir'den Mert Günok ile Kayserispor'dan Doğan Alemdar. Aslında TFF yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemese kaleye yabancı bir takviye de düşünülüyordu ancak bu plan şu aşamada ortadan kalktı. Avcı kaleyi yerli bir isme teslim etmeyi planlıyor.
BİZZAT GÖRÜŞÜYOR
Abdullah Avcı önceki transferlerde olduğu gibi yine çok etkin. Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli çalıştırıcı, 12 sene çalıştığı ve mükemmel ilişkilerinin bulunduğu Başakşehir'den Mert Günok'u istiyor. Görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.
Alternatifsiz kalmak istemeyen bordo-mavili ekip geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla parlayan Doğan Alemdar'ı da listesine almış durumda. 18 yaşında geleceği parlak başarılı eldiven için Kayserispor ile temas kuruldu. 32 yaşındaki Mert'in 2, Doğan'ın ise 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Kulüpleriyle görüşmeler hızlı şekilde sürüyor.
İSTANBUL EKİPLERİ PEŞİNDE
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Mert Günok ve Doğan Alemdar transferlerinde rakipleri de var. Mert Günok ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyor. Fenerbahçe aynı zamanda Doğan Alemdar'ı da listesine almış durumda.
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