Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı girecek olan Trabzonspor'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bordo mavililerin sabah gerçekleşen idmanında, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2, topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. İkinci gruptaki oyuncular ise dayanıklılık testinden geçti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncularımız iki grup halinde çalıştı.Birinci grupta yer alan oyuncularımız teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2, topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. İkinci gruptaki oyuncularımız ise dayanıklılık testinden geçti. Takımımız saat18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek." denildi.

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