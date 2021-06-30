30 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Richmond Boakye Yiadom hamlesi! İlk temas kuruldu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Avrupa kulüplerinin radarındaki Caleb Ekuban'ın ayrılık ihtimaline karşı Polonya ekibi Gornik Zabrze'de forma giyen Ganalı forvet Richmond Yiadom Boakye'yi gündemine aldı. (Ts spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Richmond Boakye Yiadom hamlesi! İlk temas kuruldu
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita gibi önemli oyuncuları renklerine bağladı. Bu isimlerle yetinmeyen Fırtına, yeni bir hedef belirledi: Richmond Boakye Yiadom...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Richmond Boakye Yiadom hamlesi! İlk temas kuruldu

Ganalı yıldızı Caleb Ekuban'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif oyuncu arayışında olan bordo-mavililer, son olarak Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'de forma giyen Richmond Boakye'yi takibe aldı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Richmond Boakye Yiadom hamlesi! İlk temas kuruldu

Ghanasoccernet'te yer alan habere göre Fırtına, sözleşmesi biten yıldız ismi Ekuban'ın yerine renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde Trabzonspor'un rakibinin, Süper Lig'de Göztepe olduğu bilgisi de paylaşılırken İzmir temsilcisinin oyuncunun menajeriyle görüştüğü vurgulandı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Richmond Boakye Yiadom hamlesi! İlk temas kuruldu

RICHMOND BOAKYE YIADOM KİMDİR?

28 Ocak 1993 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Richmond Boakye, kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sassuolo, Juventus, Elche, Atalanda, Roda, Kızılyıldız ve JS Suning gibi farklı ekiplerde forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli isim, son olarak ocak ayında Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'ye transfer olmuştu. Yarım sezon bu ekipte top koşturan Boakye, çıktığı 14 karşılaşmada skor üretemedi. Ganalı santrfor milli takımda ise 13 maçta oynarken 5 gole imzasını attı.

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