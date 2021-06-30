Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Richmond Boakye Yiadom hamlesi! İlk temas kuruldu

Ghanasoccernet'te yer alan habere göre Fırtına, sözleşmesi biten yıldız ismi Ekuban'ın yerine renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde Trabzonspor'un rakibinin, Süper Lig'de Göztepe olduğu bilgisi de paylaşılırken İzmir temsilcisinin oyuncunun menajeriyle görüştüğü vurgulandı.