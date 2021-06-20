Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, stoper bölgesine takviye yapacak. Bu doğrultuda Fırtına'nın gündemine flaş bir isim geldi. Ülkemizde Beşiktaş ve Karagümrük formaları giyen Enzo Roco için Trabzonspor yönetimi girişimlere başladı. Şilili stoper için Abdullah Avcı'dan da onay çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Majid Hosseini ile yolların ayrılmasını kesinleşmesinin ardından bordo-mavililerde gözler savunma hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

ENZO ROCO LİSTEDE!



Haber 61'in haberine göre; Yapılan transfer listesinin üst sıralarında ise geçtiğimiz sezon Karagümrükspor'da ter döken Enzo Roco yer alıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!



Trabzonspor'un Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Enzo Roco'yu transfer etmek için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk için alternatifli bir kadro kurmak istediği ve Enzo Roco'nun katkı sağlayacak bir oyuncu olacağını yönetime rapor ettiği belirtildi.

Bilindiği üzere Enzo Roco 2018 yılında Meksika ligi takımlarından Cruz Azul'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde forma giyen Enzo Roco daha sonra Karagümrükspor'a gitti. Geçtiğimiz sezon forma giydiği Karagümrükspor'da 31 maça çıkan oyuncu 3 gol, 1 asist ile oynadı.

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