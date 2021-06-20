20 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Enzo Roco hamlesi! Eski Beşiktaşlı isme Abdullah Avcı'dan onay

Eski Beşiktaşlı Fırtına'ya! Avcı da istiyor
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, stoper bölgesine takviye yapacak. Bu doğrultuda Fırtına'nın gündemine flaş bir isim geldi. Ülkemizde ve formaları giyen için Trabzonspor yönetimi girişimlere başladı. Şilili stoper için 'dan da onay çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

ile yolların ayrılmasını kesinleşmesinin ardından bordo-mavililerde gözler savunma hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Teknik direktör 'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren 'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

ENZO ROCO LİSTEDE!

Haber 61'in haberine göre; Yapılan transfer listesinin üst sıralarında ise geçtiğimiz sezon 'da ter döken yer alıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

Trabzonspor'un ile sözleşmesi sona eren Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Enzo Roco'yu transfer etmek için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk için alternatifli bir kadro kurmak istediği ve Enzo Roco'nun katkı sağlayacak bir oyuncu olacağını yönetime rapor ettiği belirtildi.

Bilindiği üzere Enzo Roco 2018 yılında takımlarından 'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde forma giyen Enzo Roco daha sonra Karagümrükspor'a gitti. Geçtiğimiz sezon forma giydiği Karagümrükspor'da 31 maça çıkan oyuncu 3 gol, 1 asist ile oynadı.

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