Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 33 yaşındaki Slovakyalı futbolcu, önümüzdeki 2 yıl bordo mavili takımın formasını terletecek. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Forma isteyen çok arkadaşım var, bende almaktan dolayı mutlu olacağım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 33 yaşındaki Slovakyalı futbolcu için imza töreni düzenlendi.

AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Ailemize hoşgeldin Marek. Önemli bir transfer, hocamızın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer bizim için zorlu geçmedi, futbol oynamak ve Napoli'de yaşadığı günleri burada yaşamak istediği için geldi."

"Eski oyuncumuz Parma'da oynayan Kucka'dan Trabzonspor için kapsamlı bilgiler aldı. Babası Türkiye'de antrenör olan menajeri Trabzon ve Türkiye hakkında bilgiler verdi."

"Sadece futbol oynamak istediği transferi bizim için pek zor olmadı. Ailemize katıldığı için mutluluk yaşıyoruz. Büyük bir aileye geldiğini ifade etti."

"Marek Hamsik'i forma elçimiz ilan ediyorum."

"Hamsik'in sadece futbol oynamak istediği için buraya gelmek istediğini vurgulamak istiyorum."

"Daha önce diğer oyuncularımıza 5 bin forma satmıştık. Ona da umarım vereceğiz."

HAMSIK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer döneminde Trabzonspor dürüst bir tavır sergiledi, benim için bu kararı vermek zor olmadı. EURO 2020'de sadece düşündüğüm takımıma nasıl katkı verebilirim oldu."

"Transfer hızlı ve dürüst bir şekilde bitti. Umuyorum harika bir sezon geçireceğiz. Buraya geldiğim ilk günden beri Napoli'de yaşadığım gibi insanların takımlarına ve futbola ne kadar tutkulu olduğunu gördüm."

"Taraftarların sesini duymak ve onların desteğini almak çok önemli, futbol zaten benim için budur! Bu tutkuyu burada yaşayacağımı biliyorum."

"Forma isteyen çok arkadaşım var, bende almaktan dolayı mutlu olacağım"

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