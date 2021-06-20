20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor transfer haberleri: Trabzonspor Beşiktaş ve Galatasaray'ın talip olduğu Barış Alper Yılmaz için girişimlerini sürdürüyor
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Barış Alper Yılmaz konusunda flaş transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da talip olduğu 21 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle bordo-mavililer görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Başkent ekibi Keçiörengücü'nün, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı istemesi ile birlikte temaslar hızlandı. (TS spor haberleri)
Keçiörengücü'nün genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgilenen Trabzonspor , yapılan ilk görüşmede 3.5 milyon Euro'luk bonservis talebiyle karşılaşmıştı. Fanatik'in haberine göre bu rakamlara kesinlikle çıkamayacağını belirten Bordo-Mavililer, takas formülüyle rakamı aşağıya çekmek istiyor. Başkent ekibi, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı isterken, iki kulüp arasında dirsek teması sürüyor. Galatasaray ve Beşiktaş 'ın da radarındaki 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 34 lig maçında 8 gol atıp, 5 asist yaptı.
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