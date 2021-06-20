20 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor transfer haberleri: Trabzonspor Beşiktaş ve Galatasaray'ın talip olduğu Barış Alper Yılmaz için girişimlerini sürdürüyor

Fırtına'nın Barış Alper ısrarı! Beşiktaş ve G.Saray...
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'un uzun süredir gündeminde yer alan konusunda flaş transfer gelişmesi yaşandı. ve 'ın da talip olduğu 21 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle bordo-mavililer görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. ekibi 'nün, Trabzonspor'dan 'yı istemesi ile birlikte temaslar hızlandı. ( haberleri)

'nün genç yıldızı ile yakından ilgilenen , yapılan ilk görüşmede 3.5 milyon Euro'luk bonservis talebiyle karşılaşmıştı. Fanatik'in haberine göre bu rakamlara kesinlikle çıkamayacağını belirten Bordo-Mavililer, takas formülüyle rakamı aşağıya çekmek istiyor. ekibi, Trabzonspor'dan 'yı isterken, iki kulüp arasında dirsek teması sürüyor. ve 'ın da radarındaki 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 34 lig maçında 8 gol atıp, 5 asist yaptı.
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