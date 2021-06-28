28 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik şehre geldi! İşte ilk görüntüler

Marek Hamsik Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, anlaşma sağladığı Marek Hamsik'i şehre getirdi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte çıkışa geçen ve Spor Toto Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

Bruno Peres ve Gervinho ile anlaşarak formayı giydiren bordo-mavililer, Fode Koita için ise imza töreni düzenledi. EURO 2020'de yer alan Slovakya kadrosunda bulunan Marek Hamsik ise turnuvanın bitiminin ardından Trabzon'a geldi. Slovak yıldızı havaalanında coşkulu taraftarlar karşıladı.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, 29 Haziran Salı günü saat 16.00'da kendisini 2 yıllığına bordo-mavililere bağlayan imzayı atacak.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı! Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı!
Hamsik yola çıktı! Taraftara seslendi... Hamsik yola çıktı! Taraftara seslendi...
Fırtına'da Flavio'ya talip var! Fırtına'da Flavio'ya talip var!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör