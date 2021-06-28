Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik şehre geldi! İşte ilk görüntüler
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, anlaşma sağladığı Marek Hamsik'i şehre getirdi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte çıkışa geçen ve Spor Toto Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.
Bruno Peres ve Gervinho ile anlaşarak formayı giydiren bordo-mavililer, Fode Koita için ise imza töreni düzenledi. EURO 2020'de yer alan Slovakya kadrosunda bulunan Marek Hamsik ise turnuvanın bitiminin ardından Trabzon'a geldi. Slovak yıldızı havaalanında coşkulu taraftarlar karşıladı.
33 yaşındaki yıldız oyuncu, 29 Haziran Salı günü saat 16.00'da kendisini 2 yıllığına bordo-mavililere bağlayan imzayı atacak.
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