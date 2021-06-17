17 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Burak Kapacak çalımı! Abdullah Avcı ısrarla istedi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan bordo-mavililer, yerli takviyesi için kolları sıvadı. TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası genç ve yetenekli yerli oyuncuları takıma kazandırmak isteyen yönetim, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ı gündemine aldı. (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Burak Kapacak çalımı! Abdullah Avcı ısrarla istedi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2021

, ve Hamsik transferleriyle bombaları üst üste patlatan , Fode Koita ismini de hafta sonuna kadar açıklayacak. Takviyeler konusunda bugüne kadar hep yabancı isimler üzerinden ilerleyen bordo-mavililer, 'nin açıkladığı 8+6 şeklindeki yabancı kuralı nedeniyle rotayı yerli oyunculara da çevirdi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Burak Kapacak çalımı! Abdullah Avcı ısrarla istedi

Fırtına, 3-4 Türk oyuncuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Gündemdeki adaylardan biri de . Özellikle teknik direktör , Burak'ı çok istiyor. Her iki kanatta forma giyebilen Burak Kapacak, daha önce bek mevkisinde de görev yapmıştı. 'un hocası, genç yıldızı joker adam olarak düşünüyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Burak Kapacak çalımı! Abdullah Avcı ısrarla istedi

EMİRHAN VE BATUHAN DA RADARDA

Fanatik'in haberine göre; 'daki başkanlık seçiminin ardından görüşmeler hız kazanırken, Burak'ın yanı sıra orta saha Emirhan ve forvet Batuhan Kör de radarda. Ancak yeşil-beyazlıların, potansiyelli genç oyuncuları için şimdilik yüksek rakamlar talep ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, sonraki satıştan pay ve takas formülleriyle çözüm üretmeye çalışıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya süper sol bek! Resmi teklif yapıldı Fırtına'ya süper sol bek! Resmi teklif yapıldı
Fırtına'da hedef Mert Günok! Avcı devrede Fırtına'da hedef Mert Günok! Avcı devrede
Trabzonspor'un gündemindeki Danny Rose'un yeni takımı açıklandı Trabzonspor'un gündemindeki Danny Rose'un yeni takımı açıklandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör