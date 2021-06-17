Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Burak Kapacak çalımı! Abdullah Avcı ısrarla istedi
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan bordo-mavililer, yerli takviyesi için kolları sıvadı. TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası genç ve yetenekli yerli oyuncuları takıma kazandırmak isteyen yönetim, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ı gündemine aldı. (TS spor haberi)
Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik transferleriyle bombaları üst üste patlatan Trabzonspor , Fode Koita ismini de hafta sonuna kadar açıklayacak. Takviyeler konusunda bugüne kadar hep yabancı isimler üzerinden ilerleyen bordo-mavililer, TFF'nin açıkladığı 8+6 şeklindeki yabancı kuralı nedeniyle rotayı yerli oyunculara da çevirdi.
Fırtına, 3-4 Türk oyuncuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Gündemdeki adaylardan biri de Burak Kapacak. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, Burak'ı çok istiyor. Her iki kanatta forma giyebilen Burak Kapacak, daha önce bek mevkisinde de görev yapmıştı. Trabzonspor'un hocası, genç yıldızı joker adam olarak düşünüyor.
EMİRHAN VE BATUHAN DA RADARDA
Fanatik'in haberine göre; Bursaspor'daki başkanlık seçiminin ardından görüşmeler hız kazanırken, Burak'ın yanı sıra orta saha Emirhan ve forvet Batuhan Kör de radarda. Ancak yeşil-beyazlıların, potansiyelli genç oyuncuları için şimdilik yüksek rakamlar talep ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, sonraki satıştan pay ve takas formülleriyle çözüm üretmeye çalışıyor.
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