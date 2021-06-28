Trabzonspor'dan altyapı hamlesi!
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrası gözler altyapıya çevrildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bu sezon alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefleyen bordo mavililer, bazı mevkiler için yabancı futbolcu arayışlarını devam ettirirken yerli futbolcu piyasasında fiyatların astronomik noktalara ulaşması sonrası altyapıdan da takıma takviye yapmayı hedefliyor.
Haber TS'nin haberine göre; ön libero mevkisinde Berat Özdemir'e yerli bir alternatif arayan Trabzonspor bu noktada altyapıdan gelecek isimleri denemeye alacak.
Kamp döneminde bazı genç futbolcuları deneyecek olan bordo mavililer bu oyuncuların performansına göre ön libero mevkisine yerli bir takviye yapacak.
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