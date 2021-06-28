28 Haziran 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'da Flavio'ya Çaykur Rizespor talip oldu!

Fırtına'da Flavio'ya talip var!
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor kadrosuna 4 yıldız ismi kattı. Bordo-mavililer kadroda düşünmediği isimlerle de yolları ayırmak isterken, gelecek planlarında yer almayan Flavio'ya Çaykur Rizespor talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimlerden Flavio ile son olarak Çaykur Rizespor'un ilgilendiği öğrenildi.

Haberts.com'un haberine göre; Brezilyalı futbolcu için son olarak Rizespor 'un da ilgisinin olduğu öğrenildi. Yönetim, Sambacı'nın kiralanmasına sıcak bakarken, önümüzdeki günlerde Flavio'nun geleceğinin belli olması bekleniyor.

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