Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, 29 Haziran Salı günü düzenlenecek imza töreni için yola çıktı. Bordo-mavililer, Slovak yıldızın taraftara seslendiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, yeni transferi Marek Hamsik için salı günü imza töreni düzenleyecek. Slovak yıldız tören sonrası Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı için bir süre daha tatile devam edecek. Deneyimli orta saha, tatilinin ardından takıma katılacak.

Marek Hamsik'in forma giydiği Slovakya Milli Takımı, EURO 2020 E Grubu'nda topladığı 3 puanla turnuvaya veda etmişti.



33 yaşındaki futbolcu düzenlenecek imza töreni öncesi bir video paylaşırken, Trabzonspor Kulübü bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.



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