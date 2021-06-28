28 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik yola çıktı! İşte o paylaşım...

Hamsik yola çıktı! Taraftara seslendi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, 29 Haziran Salı günü düzenlenecek imza töreni için yola çıktı. Bordo-mavililer, Slovak yıldızın taraftara seslendiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, yeni transferi Marek Hamsik için salı günü imza töreni düzenleyecek. Slovak yıldız tören sonrası Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı için bir süre daha tatile devam edecek. Deneyimli orta saha, tatilinin ardından takıma katılacak.

Marek Hamsik'in forma giydiği Slovakya Milli Takımı, EURO 2020 E Grubu'nda topladığı 3 puanla turnuvaya veda etmişti.

33 yaşındaki futbolcu düzenlenecek imza töreni öncesi bir video paylaşırken, Trabzonspor Kulübü bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM;

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Marek Hamsik imzaya geliyor! Taraftara seslendi...

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