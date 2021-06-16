EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın satışına kesin gözüyle bakılırken, Bordo-Mavililer'de kaleci arayışları da başlamıştı. Fanatik'in haberine göre, uzun süredir listenin en üst sırasında ismi yazan Mert Günok için görüşmeleri bizzat teknik direktör Abdullah Avcı'nın yürüttüğü öğrenildi.

Başakşehir'de 12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, Turuncu Lacivertliler'den transferde kolaylık istiyor.

BEŞİKTAŞ 'A RAĞMEN TRABZON'U İSTİYOR

32 yaşındaki eldivende Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Avcı faktörü nedeniyle Trabzonspor 'a sıcak bakıyor. Bu konudaki fikrini de yönetime ileten Mert Günok artık transferin sonuçlanmasını bekliyor.

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