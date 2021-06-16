16 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da hedef Mert Günok!

Fırtına'da hedef Mert Günok! Avcı devrede
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'da, sonrası kaleci 'ın satılması planlanıyor. Bu doğrultuda kaleci arayışlarına başlayan bordo mavililer, listesine 'u aldı. Deneyimli file bekçisi için, görüşmeleri bizzat 'nın yürüttüğü öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

sonrasında 'ın satışına kesin gözüyle bakılırken, 'de kaleci arayışları da başlamıştı. 'in haberine göre, uzun süredir listenin en üst sırasında ismi yazan için görüşmeleri bizzat teknik direktör 'nın yürüttüğü öğrenildi.

'de 12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, 'den transferde kolaylık istiyor.

BEŞİKTAŞ 'A RAĞMEN TRABZON'U İSTİYOR

32 yaşındaki eldivende 'ın ilgisine rağmen Avcı faktörü nedeniyle 'a sıcak bakıyor. Bu konudaki fikrini de yönetime ileten Mert Günok artık transferin sonuçlanmasını bekliyor.

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