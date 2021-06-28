28 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Efecan Karaca ile anlaştı

Efecan ile anlaşma tamam!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Karadeniz temsilcisi geçen sezon devre arası transfer döneminde kapıdan dönen Efecan Karaca'ya yine talip. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla el sıkışıldı.

Karadeniz temsilcisi geçen sezon devre arası transfer döneminde kapıdan dönen Efecan Karaca'ya yine talip. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla el sıkışıldı. Efecan'ın Alanyaspor ile 1 yıl daha kontratı var. Eğer Efecan Karaca bonservis sorununu çözebilirse imzalar atılacak.
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