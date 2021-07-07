Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini hazırladı! Jordan Lukaku, Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Jordan Lukaku, Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
EFECAN KARACA
Efecan Karaca transferinde sona yaklaşan Trabzonspor, milli yıldızın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan Karaca'nın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.
DOĞAN ALEMDAR
Uğurcan Çakır'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Kayserispor'da sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Doğan Alemdar ile ilgileniyor.
EZGJAN ALIOSKI
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'la sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'yi gündemine almıştı. İngiliz temsilcisi, Makedon oyuncunun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.
JORDAN LUKAKU
İtalya Serie A ekibi Lazio ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Jordan Lukaku için devreye giren Trabzonspor, futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Fırtına, Lazio Teknik Direktörü Maurizzio Sarri'nin kararını bekleyor.
RICHMOND YIADOM BOAKYE
Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze ile sözleşmesi sona eren Richmond Boakye Yiadom'u Ekuban'ın alternatifi olarak belirledi. Ekuban'ın ayrılması halinde takıma katılacak.
ALEXANDER SÖRLOTH
RB Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın Alexander Sörloth'u kadroda düşünmemesi üzerine Trabzonspor Norveçli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Transef için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu resmen devreye girdi.
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