Uzun süre Umut Meraş için Le Havre ile pazarlıklar yapıldı. Ancak Fransız kulübü 4 milyon euro gibi astronomik bir rakamdan aşağı düşmeyince bordo-mavili kulüp bu transferi rafa kaldırdı. Bordo-mavililer şimdi en başa döndü. Yeniden yabancı formülünü devreye soktu. Hedefte yine Alioski var.