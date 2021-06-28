Son dakika transfer haberleri: Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Ezgjan Alioski...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Trabzonspor'da takviye çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, sol bek bölgesini de güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'yi takıma kazandırmak için bir kez daha harekete geçti. (TS spor haberi)
Bordo-mavililerde sol bek transferi için planlar başa döndü. Trabzonspor transfer döneminin başında Leeds United ile kontratı sona eren Ezgjan Alioski ile ilgilenmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kararını 8+6 olarak belirlemesiyle karar değiştirmişti.
Uzun süre Umut Meraş için Le Havre ile pazarlıklar yapıldı. Ancak Fransız kulübü 4 milyon euro gibi astronomik bir rakamdan aşağı düşmeyince bordo-mavili kulüp bu transferi rafa kaldırdı. Bordo-mavililer şimdi en başa döndü. Yeniden yabancı formülünü devreye soktu. Hedefte yine Alioski var.
MAKEDONYA ELENDİ TALİBİ KALMADI
Ezgjan Alioski'nin aklında İtalya vardı. Kariyerini Çizme'de sürdürmek isteyen Makedon futbolcu bu pazardan kendine bir takım bulamadı. Henüz hiçbir ekiple anlaşamadığı için de Trabzonspor bir kez daha devreye girdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisi 29 yaşındaki oyuncuyla ikinci bir görüşme daha gerçekleştirecek. Makedon sol bekin aklını çelmeye çalışacak. Alioski, EURO 2020'de Makedonya formasıyla 3 grup maçında da forma giyerek 1 gol kaydetmişti. Ancak burada beklenilen performansı sergileyemediği için o çok istediği teklifler gelmemişti. Fırtına fırsat kolluyor.
2 GOL 3 ASİST
Alioski geçen sezon Leeds United formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. 2 defa ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı. 5 gole direkt katkı yaptı.
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