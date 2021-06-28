28 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik geliyor

Marek Hamsik geliyor
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Trabzonspor, süper transferi Marek Hamsik'i Türkiye'ye getiriyor. Slovak yıldız Salı günü bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Trabzonspor, süper transferi Marek Hamsik'i Türkiye'ye getiriyor. Slovak yıldız Salı günü bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ülkesinin forması ile EURO 2020'de oynadığı için tatiline devam edecek. Hamsik'in Riva kampının son günlerinde takıma katılması bekleniyor.
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