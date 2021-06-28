Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile son buldu.İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve izinli oyuncularımızın yer almadığı antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanımız pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile son buldu.

Takımımız, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek 2. etap ve 3. etap çalışmalarımız ise 4 Temmuz – 28 Temmuz tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak" denildi.

1, 2 ve 3. etap çalışmalarına dahil olacak futbolculardan oluşan kamp kadrosu şu şekilde;

1. ETAP: Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar IE, Hüseyin Türkmen, Anders Trondsen, Farukcan Genç, Tunahan Ergül, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Flavio Mederios, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Fode Koita, Djaniny Semedo, Koray Kılınç

2. ETAP: Bruno Peres, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Gervinho

3. ETAP: Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Ahmetcan Kaplan, Hakan Yeşil, Marek Hamsik, Süleyman Cebeci ve Abdülkadir Ömür

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