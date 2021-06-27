27 Haziran 2021, Pazar
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Trabzonspor bu sezon çok hızlı
Şu ana kadar 4 takviye yapan, gelecek sezon planlarını hazırlayan Fırtına, ezeli rakiplerine göre daha hızlı yol almış durumda. Avcı, yol haritasını erken belirledi.
İyi teklif gelmesi halinde Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban'ı satmayı planlayan Trabzonspor, bu üçlüden toplam 30 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Fırtına'nın transferde yaptığı bu hamleler, rakiplerinin durumuna bakıldığında daha da önemli hale geliyor. Çünkü ezeli rakipler hamlelerde daha geride kaldı. Mevcut durumda, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinin çok önünde olan Trabzonspor, yeni sezon kampına ciddi avantajla başlayacak.
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