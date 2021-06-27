27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Djaniny Sharjah yolunda
Gözden çıkarılan Djaniny'ye Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Yeşil Burun Adalı forveti bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC talip oldu.
Gözden çıkarılan Djaniny'ye Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Yeşil Burun Adalı forveti bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC talip oldu. Bordo-mavili yönetim, Sharjah kulübünün bir ön görüşme yaptığını ve teklif hazırlığı içerisinde olduğunu söylediler. Trabzonspor'un Djaniny için minumum bonservis beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu ve temasların sürdüğü ifade edildi.
Trabzonspor ile 31 maça çıkan Djaniny, 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. 30 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2023'te bitiyor.
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