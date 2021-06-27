27 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Djaniny Sharjah yolunda

Djaniny Sharjah yolunda
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2021

Gözden çıkarılan Djaniny'ye Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Yeşil Burun Adalı forveti bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC talip oldu.

Gözden çıkarılan Djaniny'ye Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Yeşil Burun Adalı forveti bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC talip oldu. Bordo-mavili yönetim, Sharjah kulübünün bir ön görüşme yaptığını ve teklif hazırlığı içerisinde olduğunu söylediler. Trabzonspor'un Djaniny için minumum bonservis beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu ve temasların sürdüğü ifade edildi.

Trabzonspor ile 31 maça çıkan Djaniny, 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. 30 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2023'te bitiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Efecan'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti Efecan'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti
Uğurcan'a bir talip daha! Resmi teklif... Uğurcan'a bir talip daha! Resmi teklif...
Edgar için karar verildi Edgar için karar verildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör