27 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Marek Hamsik salı günü imza atacak

Hamsik'in imza günü belli oldu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Marek Hamsik için 29 Haziran Salı günü imza töreni düzenlenecek. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, Marek Hamsik için salı günü imza töreni düzenleyecek. Slovak yıldız tören sonrası Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı için bir süre daha tatile devam edecek.
Fırtına'nın yeni transferi geliyor! Uçaktan paylaşım... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'nın yeni transferi geliyor! Uçaktan paylaşım... Fırtına'nın yeni transferi geliyor! Uçaktan paylaşım...
Fırtına sahaya iniyor! Fırtına sahaya iniyor!
Fırtına'ya Yusuf piyangosu! 35 milyon euro... Fırtına'ya Yusuf piyangosu! 35 milyon euro...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör