27 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Edgar Ie için karar verildi

Edgar için karar verildi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2021

Karadeniz devinin kurmayları dış transferin yanı sıra içte de çalışma yapıyor. Bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek Edgar ile yola devam etmek istiyor.

Karadeniz devinin kurmayları dış transferin yanı sıra içte de çalışma yapıyor. Bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek Edgar ile yola devam etmek istiyor. 27 yaşındaki stoperin sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon maddesi devreye alınacak. Anlaşmaya göre Portekizli savunmacının ücreti 50 bin euro zamla 800 bin euro'ya çıkarılacaktı. Ancak yönetim, Edgar'ın performansını göz önüne alarak daha fazla ücret ödemeyi planlıyor. Bu artırımda menajerine ise herhangi bir pay verilmeyecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Efecan'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti Efecan'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti
Uğurcan'a bir talip daha! Resmi teklif... Uğurcan'a bir talip daha! Resmi teklif...
Djaniny Sharjah yolunda Djaniny Sharjah yolunda
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör