Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Marek Hamsik ve Gervinho gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Bordo mavili ekip, Haitam Aleesami, Filip Novak, Milan Makaric gibi isimlerle ilgileniyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

DOĞAN ALEMDAR

EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarına başlayan bordo mavili ekip, Kayserispor forması ile başarılı bir performans sergileyen Doğan Alemdar için temaslara başladı.

MAME DIOUF

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Mame Diouf, Trabzonspor'un gündemine gelen bir başka forvet oldu. 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor.

CEYHUN GÜLSELAM

Süper Lig ekiplerinden Koita ile anlaşan Trabzonspor, bir başka Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli futbolcusu Ceyhun Gülselam'ı gündemine aldı.

EFECAN KARACA

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde imzadan dönen Efecan Karaca yeniden gündeme geldi. Yabancı kuralının gelmesiyle birlikte yerli futbolculara yönelen Fırtına, Alanyaspor ve Efecan ile görülmelerini sürdürüyor.

HALİL AKBUNAR

Göztepe ile başarılı bir performans sergileyen Halil Akbunar Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki yerini koruyor. Göztepe ile futbolcunun bonservisi için görüşmeler devam ediyor.

FILIP NOVAK

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un eski futbolcusu Filip Novak, Trabzonspor'a geri dönmek istediğini yönetime iletti. Trabzonspor Novak için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor.

HAITAM ALEESAMI

Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen Aleesami için yeniden devreye girildi. Rostov ile kontratı biten futbolcu için görüşmeler devam ediyor.

MILAN MAKARIC

Radnik formasıyla 25 gol kaydeden 25 yaşındaki golcü oyuncu Milan Makaric, Trabzonspor'un gündemine geldi. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'da Makaric ile ilgileniyor.

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