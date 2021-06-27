Son dakika Trabzonspor haberleri: Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmiyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita ile resmi sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona yakın. Karadeniz Fırtınası, daha önce de gündemine aldığı Alanyasporlu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ve bordo-mavili takıma transferi için kolaylık sağlamaları adına Akdeniz ekibiyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. (Ts spor haberi)