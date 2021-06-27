27 Haziran 2021, Pazar
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Akşam'ın haberine göre son gelişmeler ışığında 25 yaşındaki sol bekin Trabzonspor forması giyme ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor.
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Umut Meraş transferinde sevindiren haber!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 2021-2022 sezonu öncesi güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililere bu doğrultuda uzun süredir görüşme halinde olduğu Umur Meraş'tan sevindiren haber geldi. Fransız ekibi milli futbolcunun bonservisinde indirime gidebileceğini söyledi. (TS spor haberleri)
Fransız ekibi, Umut Meraş için Bordo-Mavililer'e haber gönderdi ve bonserviste indirime gidebileceğini belirtti.
Akşam'ın haberine göre son gelişmeler ışığında 25 yaşındaki sol bekin Trabzonspor forması giyme ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor.
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