Transfer çalışmalarını hızla yürüten ve kadrosuna yıldız isimleri takviye eden Trabzonspor'da, hareketli günler yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın çok istediği Sırp golcü Milan Makaric, bordo mavililerle anlaşmaya yakın. Makaric'in de Fırtına'ya gelmeyi istediği gelen haberler arasında. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Abdullah Avcı'nın uzun süredir yakından takip ettiği ve yönetime 'Mutlaka alınsın' raporunu verdiği Milan Makaric, Trabzonspor 'a yakın... Fanatik'te yer alan habere göre, geçen sezon Sırbistan Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu artık ülkesindeki misyonunu tamamladığına inanıyor. Fransa'dan Rennes, Nantes ve Lorient'in listesinde yer alan, ülkemizden de Beşiktaş ile Rizespor 'un gündeminde olan yıldız oyuncu için kulübü Radnik pazarlıkları 1.1 milyon Euro'dan açıyor.

TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'DE...

1 yıl sözleşmesinin kaldığı Radnik'ten ayrılığa sıcak bakan Sırp forvet birçok ekip tarafından takip edilmesine rağmen Fırtına'nın yoğun ilgisi nedeniyle Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Başarılı forvetin temsilcisi Lucas Özcan Köse, Bordo-Mavili yönetimle görüşmek adına Türkiye'ye gelirken, Makaric'in de krallık yaşadığı kulübünden transferi için kolaylık istemeye hazır olduğu gelen haberler arasında.

AYRILIKLAR OLABİLİR

Trabzonspor'un hücumcuları Ekuban ve Djaniny için de nabız yoklanmaya devam ediyor. İtalyan ekipleri Fiorentina ve Sampdoria, Fransız temsilcisi St.Etienne, Ekuban'ın durumunu yakından takip ederken, Djaniny için de Arap Yarımadası'ndan teklifler olduğu kaydedildi. İki oyuncunun ayrılık ihtimalleri, Makaric için çalışmaları hızlandırıyor.

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