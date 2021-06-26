Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kaltı! Mert Günok, Sydney Van Hooijdonk, Gökdeniz Bayrakdar...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Mert Günok, Sydney Van Hooijdonk, Gökdeniz Bayrakdar transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MERT GÜNOK
Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif bir kaleci arayan Trabzonspor, Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'u gündemine aldı. Mert Günok için Başakşehir ile temaslar sürüyor.
REINALDO
Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Reinaldo'yu yeniden gündemine aldı. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için Trabzonspor, 2 milyon euro bonservis teklif etmişti.
EMRAH BAŞSAN
Trabzonspor, TFF'nin almış olduğu yeni yabancı sınırlaması ile birlikte yerli futbolculara yöneldi. Kanat bölgesinde alternatif isimlere bakan Fırtına, Emrah Başsan'ı gündemine aldı.
ALEXANDER SÖRLOTH
Taraftarın gözdesi Alexander Sörloth için temaslar sürüyor. RB Leipzig'in kampı ardından verilecek kararı bekleyecek olan Trabzonsporlu yöneticiler, Norveçli futbolcuyla sıkı temas halinde.
SYDNEY VAN HOOIJDONK
Trabzonspor, eski Fenerbahçeli yıldız Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney Van Hooijdonk'u takibi sürdürüyor. Abdullah Avcı, ekibinin raporu doğrultusunda oyuncu hakkında son kararı verecek.
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Gökdeniz Bayrakdar sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin gündemindeki yerini almayı başardı. Antalyam isimli internet sitesinin haberine göre Trabzonspor'un listesinde yer alan Gökdeniz için belirlenen bonservis bedeli 5 milyon euro.
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