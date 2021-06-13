Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor. Son olarak İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria'nın ilgilendiği yıldız futbolcuya Saint-Etienne'nin de talip olduğu öğrenilirken, Fransız ekibinin Ekuban için dev bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

2021/2022 sezonu için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle takımı güçlendirdi.

Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Majid Hosseini ve Benik Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen birkaç ismi de takımdan gönderecek.

Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Caleb Ekuban ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.