13 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor. Son olarak İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria'nın ilgilendiği yıldız futbolcuya Saint-Etienne'nin de talip olduğu öğrenilirken, Fransız ekibinin Ekuban için dev bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde 4. sırada tamamlayan , yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif

2021/2022 sezonu için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle takımı güçlendirdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif

Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif

Sezonun sona ermesiyle birlikte Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Majid Hosseini ve Benik Afobe ile yollarını ayıran , teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen birkaç ismi de takımdan gönderecek.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif

Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif

Daha önce ekipleri ve 'nın istediği yıldız futbolcuya bir talip daha çıktı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif

SAINT-ETIENNE'DEN EKUBAN'A KANCA

Fotomaç'ın haberine göre; Ganalı hücum oyuncusu 'in gündemine girdi. , 27 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor. Saint Etienne'in ise ilk teklifinin 4 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.

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