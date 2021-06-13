Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a bir talip daha! İşte yapılan teklif
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor. Son olarak İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria'nın ilgilendiği yıldız futbolcuya Saint-Etienne'nin de talip olduğu öğrenilirken, Fransız ekibinin Ekuban için dev bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
2021/2022 sezonu için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle takımı güçlendirdi.
Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Majid Hosseini ve Benik Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen birkaç ismi de takımdan gönderecek.
Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Caleb Ekuban ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
SAINT-ETIENNE'DEN EKUBAN'A KANCA
Fotomaç'ın haberine göre; Ganalı hücum oyuncusu Saint-Etienne'in gündemine girdi. Trabzonspor, 27 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor. Saint Etienne'in ise ilk teklifinin 4 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig