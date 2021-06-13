13 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrildi. Bordo-mavililer, Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in ardından santrfor için gündemine 4 adayı aldı. Listede, Sörloth, Dzeko, Diego Costa ve Mame Diouf var. İşte transferdeki son gelişmeler... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Karadeniz devi gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu kuruyor. Teknik direktör 'nın yönetime sunduğu rapor dahilinde çalışmalar yürütülürken sıra en önemli mevki olarak görülen forvete geldi. Trabzonspor sağ beke 'i almıştı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...

Aynı zamanda sol bek de oynayabilen tecrübeli oyuncu ile birlikte kanada transfer edilmişti.Ardından da dünyaca ünlü yıldız kadroya katılmıştı. Şimdi 'nokta atışı' golcü transferiyle takımın omurgası kurulmuş olacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...

Trabzonspor'da teknik direktör geçen sezon transfer edilen 'den memnun kalmamıştı. Oyuncu ile yollar ayrılmıştı. Djaniny Semedo ve gibi alternatifleri olan usta hoca daha 'net' vuruşları olan bir golcü istiyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...

Fotomaç'ın haberine göre top ceza sahasına girdiğinde Avcı'nın isteği , , gibi meşin yuvarlağı direkt içeri vuracak biri. Bu sebeple de Karadeniz devi macera aramıyor 'marka' isimlere gidiyor. Menajer önerileri, scout ekibinin çalışması ve Avcı'nın raporu birleştirildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...

ALEXANDER SÖRLOTH
Norveçli yıldız, bordo-mavili taraftarların gözdesi. Uğruna yüzbinlerce mesaj yollandı. RB Leipzig'de aradığını bulamayan 25 yaşındaki forvet henüz net bir karar verebilmiş değil. Bir yanı Bundesliga'da kalmak isterken diğer tarafı tarih yazdığı Trabzonspor'a dönmeyi planlıyor. Trabzonspor'un 1 numaralı adayı olan Sörloth için görüşmeler sürüyor. Özellikle başkan Ahmet Ağaoğlu, Almanya'ya gittiğinden beri temasını hiç koparmadığı yıldız ismi markajına aldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...

DIEGO COSTA
Bir döneme damga vuran sırayla Türk takımlarına öneriliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a teklif edilen 32 yaşındaki futbolcu şimdi de Trabzonspor'un önüne konuldu. Kariyeri boyunca oynadığı her takımda derin izler bırakan Diego Costa yılbaşından beri kulüpsüz durumda. Yönetim kendilerine sunulan yıldız ismi 'ya iletti. Usta hoca, Diego Costa'yı beğense de son durumuyla güven vermiyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...

EDIN DZEKO
Trabzonspor'a önerilen bir başka isim de Edin ... Boşnak yıldız, Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinnho'nun planları arasında yok. Tatilini Türkiye'de geçiren 35 yaşındaki yıldız forvetin ismi de 'nın önüne gitti. Usta çalıştırıcının Dzeko ismine sıcak yaklaştığı kaydedildi. Bordomavili yönetim, yıldız ismin şartlarını araştırıyor. Dzeko'nun maaş beklentisi 3 milyon Euro'nun üzerinde. Avcı deneyimli forvet istediği için şartlar zorlanabilir.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...

MAME DIOUF
Karadeniz temsilcisinin gündemine giren sürpriz isim oldu. Daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcu ile dirsek teması kuruldu. Fırtına şu anda menajerler seviyesinde görüşmelerini sürdürüyor. Görüşülen diğer isimlerin transfer edilememesi durumunda Diouf ile pazarlıklar hızlanacak. Geçen sezon Hatayspor formasıyla 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor. Resmi teklif bekliyor.

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