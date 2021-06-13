Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da forvete 4 aday var! Sörloth Dzeko Diego Costa ve Mame Diouf...
Son dakika transfer haberi: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrildi. Bordo-mavililer, Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in ardından santrfor için gündemine 4 adayı aldı. Listede, Sörloth, Dzeko, Diego Costa ve Mame Diouf var. İşte transferdeki son gelişmeler... (TS spor haberleri)
Karadeniz devi gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu kuruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor dahilinde çalışmalar yürütülürken sıra en önemli mevki olarak görülen forvete geldi. Trabzonspor sağ beke Bruno Peres'i almıştı.
Aynı zamanda sol bek de oynayabilen tecrübeli oyuncu ile birlikte kanada Gervinho transfer edilmişti.Ardından da dünyaca ünlü yıldız Marek Hamsik kadroya katılmıştı. Şimdi 'nokta atışı' golcü transferiyle takımın omurgası kurulmuş olacak.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı geçen sezon transfer edilen Benik Afobe'den memnun kalmamıştı. Oyuncu ile yollar ayrılmıştı. Djaniny Semedo ve Caleb Ekuban gibi alternatifleri olan usta hoca daha 'net' vuruşları olan bir golcü istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre top ceza sahasına girdiğinde Avcı'nın isteği Mario Gomez, Bafetimbi Gomis, Alexander Sörloth gibi meşin yuvarlağı direkt içeri vuracak biri. Bu sebeple de Karadeniz devi macera aramıyor 'marka' isimlere gidiyor. Menajer önerileri, scout ekibinin çalışması ve Avcı'nın raporu birleştirildi.
ALEXANDER SÖRLOTH
Norveçli yıldız, bordo-mavili taraftarların gözdesi. Uğruna yüzbinlerce mesaj yollandı. RB Leipzig'de aradığını bulamayan 25 yaşındaki forvet henüz net bir karar verebilmiş değil. Bir yanı Bundesliga'da kalmak isterken diğer tarafı tarih yazdığı Trabzonspor'a dönmeyi planlıyor. Trabzonspor'un 1 numaralı adayı olan Sörloth için görüşmeler sürüyor. Özellikle başkan Ahmet Ağaoğlu, Almanya'ya gittiğinden beri temasını hiç koparmadığı yıldız ismi markajına aldı.
DIEGO COSTA
Bir döneme damga vuran Diego Costa sırayla Türk takımlarına öneriliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a teklif edilen 32 yaşındaki futbolcu şimdi de Trabzonspor'un önüne konuldu. Kariyeri boyunca oynadığı her takımda derin izler bırakan Diego Costa yılbaşından beri kulüpsüz durumda. Yönetim kendilerine sunulan yıldız ismi Abdullah Avcı'ya iletti. Usta hoca, Diego Costa'yı beğense de son durumuyla güven vermiyor.
EDIN DZEKO
Trabzonspor'a önerilen bir başka isim de Edin Dzeko... Boşnak yıldız, Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinnho'nun planları arasında yok. Tatilini Türkiye'de geçiren 35 yaşındaki yıldız forvetin ismi de Abdullah Avcı'nın önüne gitti. Usta çalıştırıcının Dzeko ismine sıcak yaklaştığı kaydedildi. Bordomavili yönetim, yıldız ismin şartlarını araştırıyor. Dzeko'nun maaş beklentisi 3 milyon Euro'nun üzerinde. Avcı deneyimli forvet istediği için şartlar zorlanabilir.
MAME DIOUF
Karadeniz temsilcisinin gündemine giren sürpriz isim Mame Diouf oldu. Daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcu ile dirsek teması kuruldu. Fırtına şu anda menajerler seviyesinde görüşmelerini sürdürüyor. Görüşülen diğer isimlerin transfer edilememesi durumunda Diouf ile pazarlıklar hızlanacak. Geçen sezon Hatayspor formasıyla 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor. Resmi teklif bekliyor.
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