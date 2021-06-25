25 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'u gözü Yusuf Yazıcı'da!

Fırtına'nın gözü Yusuf Yazıcı'da!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un, Lille takımına sattığı Yusuf Yazıcı'nın Fransız ekibi tarafından satış listesinde yer almasının ardından bordo-mavili ekip bu satış gerçekleşirse % 20 pay alacak. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, Lille'nin satış listesinde yer alan Yusuf Yazıcı'dan ciddi bir gelir bekliyor. Fotomaç'ın haberine göre 2 sezon önce 16 milyon 500 bin euro + 1 milyon euro bedelle satılan 24 yaşındaki orta sahanın sözleşmesine 'net transfer gelirinin % 20'si Trabzonspor'a ödenir' maddesi koyulmuştu. 1.83 boyundaki yıldızın adının önemli kulüplerle anılması ve bu transferin 16 milyon 500 bin euro üzerinde bir rakama gerçekleşmesi durumunda Karadeniz devine önemli bir para gelecek.
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