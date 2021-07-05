Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Richmond Yiadom Boakye, Giorgi Chakvetadze, Alexander Sörloth transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

EFECAN KARACA

Efecan Karaca transferinde sona yaklaşan Trabzonspor, milli yıldızın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan Karaca'nın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.

GIORGI CHAKVETADZE

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın "kulübü vermedi" dediği ismin Belçika'nın Gent kulübünde forma giyen Giorgi Chakvetadze olduğu öğrenildi.

ARTEM DOVBYK

61Saat'in derlediği ve Ukrayna basınında yer alan habere göre Trabzonspor 21 yaşındaki oyuncuyla yakındak ilgileniyor. Türkiye'den Trabzonspor ve Beşiktaş'ın dışında Fransa'dan Marsilya ve Belçika kulüplerinin Artem Dovbyk ile ilgilendiği ifade edildi.

İBRAHİM AKDAĞ

Ankaragücü ile devam eden sözleşmesini sonlandıran ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere oldukça yakın. İbrahim Akdağ'ın karadeniz temsilcisine gitmek istediği belirtildi.

İSMAİL KÖYBAŞI

Trabzonspor, Alioski'nin alternatifi olarak yapacağı yerli transferi de belirledi. Bordo mavili ekip, tecrübeli sol bel İsmail Köybaşı ile ilgileniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH

Leipzig'in kiralamak istediği eski golcüsünü yeniden renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren bordo-mavililer, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sebebiyle bir yabancı futbolcu daha kadrosuna katabilecek. Yönetimin bu nedenle tek yabancı hakkını Sörloth için kullanmak istediği öğrenildi.

RICHMOND YIADOM BOAKYE

Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze ile sözleşmesi sona eren Richmond Boakye Yiadom'u Ekuban'ın alternatifi olarak belirledi. Ekuban'ın ayrılması halinde takıma katılacak.

MERT ÇETİN

Galatasaray'ın da istediği Mert Çetin için Trabzonspor devreye girdi. Jose Mourinho'nun kiralanmasını rapolaması halinde iki takım da teklifini iletecek.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ