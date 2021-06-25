Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Beşiktaş'ın da gündeminde olan Milan Makaric için harekete geçti
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonpsor'da gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Milan Makaric için harekete geçti. İşte transferdeki son detaylar... (TS spor haberleri)
Sezon biter bitmez transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor Gervinho, Fode Koita, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Eski golcüsü Alexander Sörloth için de yoğun mesai harcayan Fırtına, alternatif golcüler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bordo-mavili ekibin gündemine FK Radnik Surdilaca'nın forveti Milan Makaric geldi. Sabah'ın aktardığı bilgilere göre Sırp medyası oyuncuyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un ilgilendiğini duyurdu.
MILAN MAKARIC KİMDİR?
4 Ekim 1995 tarihinde Sırbistan'da dünyaya gelen 1.85'lik santrfor, kariyerine Vojvodina'da başladı. Makaric sırasıyla Spartak Subotica, Backa, Zvijezda, Radnicki Nis ve Radnik'te oynadı. Geride kalan sezon Sırbistan Ligi'nde 38 maçta forma giyen Makaric, 25 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı oldu. 25 yaşındaki futbolcu 8 de asist yaptı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Makaric'in piyasa değeri 1.5 milyon euro.
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