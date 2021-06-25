Geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Bordo mavililerden, devre arasında ayrılan ve Portekiz'in Sporting kulübüyle anlaşan Pereira, kariyerine teknik direktör olarak devam edecek. 37 yaşındaki isim, Sporting'de U23 ekibinin teknik kadrosuna katıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ülkemizde uzun yıllar Trabzonspor forması giydikten sonra geçtiğimiz şubat ayında Portekiz ekibi Sporting'e transfer olan Joao Pereira, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.

Portekizli futbolcu, kariyere dair kararını da verdi. Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre eski yıldız futbolcu Sporting'de kaldı ve U23 ekibinin teknik kadrosuna katıldı.

Pereira, Filipe Pedro'nun teknik adamlığını yaptığı Sporting U23'te antrenör olarak yoluna devam edecek.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Pereira, "Küçük bir hayvanın büyüyüp gelişmesi gibi kariyer de böyle adım adım büyüyecek. Antrenörlük konusunda yeniyim. Bu alanda kariyerimi adım adım inşa etmek istiyorum. Herkesten bir şeyler öğrenmek için buradayım." dedi.

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