24 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Diabete’ye Giresunspor talip oldu

Diabete’ye Süper Lig'den talip!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Trabzonspor, yeni yabancı kuralı sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezon takımda düşünmediği Diabate'den takım bulmasını istedi. Bu gelişme sonrasında Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor 25 yaşındaki oyuncuya talip oldu. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'ye talip oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzonspor tarafından devre arasında Göztepe'ye kiralanan Malili sağ kanat, İzmir ekibiyle 18 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 3 asistle oynadı. Giresunspor'un oyuncu ile görüştüğü ve haber beklediği belirtildi.

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