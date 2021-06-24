Trabzonsporlu Diabete’ye Giresunspor talip oldu

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 4 yıldız futbolcuyla güçlendirdi. Hem genç hem de yerli transfer yapmak isteyen bordo-mavililer, Altınordu forması giyen Enis Destan için harekete geçerken, İzmir ekibine son teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)