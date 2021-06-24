24 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Enis Destan hamlesi! Son teklif yapıldı

Fırtına'dan Enis hamlesi! Son teklif yapıldı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.06.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 4 yıldız futbolcuyla güçlendirdi. Hem genç hem de yerli transfer yapmak isteyen bordo-mavililer, Altınordu forması giyen Enis Destan için harekete geçerken, İzmir ekibine son teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili takım, Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti için yeni bir teklif yapacak. Bu kez sonraki satıştan pay önerilecek. Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı'nın çok istediği milli futbolcu Enis Destan için daha önce yapılan girişimler kulübünün istediği yüksek rakamlar nedeniyle gerçekleşmemişti. 19 yaşındaki santrforun parlayacağını düşünen Avcı'nın talebi doğrultusunda İzmir ekibiyle son bir görüşme daha yapılacak. Daha önceki önerilen rakam yeniden masaya konacak ama bu kez sonraki satıştan pay önerisi ile iş bitirilmeye çalışılacak.

Uğurcan farkını konuşturdu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor’dan Sörloth'a mesaj! Gel yine kral ol Trabzonspor’dan Sörloth'a mesaj! "Gel yine kral ol"
Diabete’ye Süper Lig'den talip! Diabete’ye Süper Lig'den talip!
Uğurcan farkını konuşturdu! Uğurcan farkını konuşturdu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör