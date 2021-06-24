Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Sörloth'a mesaj! "Gel yine kral ol"
Transfer döneminde 4 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, ileri uç için eski kralı Alexander Sörloth'la temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavili yöneticiler, Norveçli yıldızla görüşerek "Tüm şehir seni bekliyor" dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor yeni sezona bomba gibi giriyor... Kamp dönemi öncesinde sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Marek Hamsik ve forvet Fode Koita'ya imza attıran Karadeniz devi şimdi de gözünü eski kralı Alexander Sörloth'a dikti. Ancak bu transfer öncesinde önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.
Transfer çalışmalarını gizli yürüten Fırtına, girişimlerine devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Leipzig'in oyuncuyla ilgili bir tasarrufu olursa önce bizimle temasa geçecekler. Acele etmeyeceğiz. Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek" demişti.
TAKIMIN EN ÖNEMLİ SİLAHISIN
Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı da "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. Karadeniz devinin kurmayları, 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da başka taliplerinin de olduğunu düşünerek işi sıkı tutuyor.
Kuzey'in Kralı ile sürekli temas halinde olan bordo- mavili yöneticilerin, "Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.
ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU
Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.
Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo- mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.
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