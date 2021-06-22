22 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Efecan Karaca harekatı! Bonservis bedeli...

Fırtına'dan Efecan harekatı! Bonservis bedeli...
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve 4 yıldız ismi kadrosuna katan Trabzonspor, yeni yabancı kuralı sonrası yerli isimlere de yöneldi. Fırtına, Alanyaspor'un kanat oyuncusu Efecan Karaca için yeniden devreye girdi ve mesaj yolladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor; , , ve Koita transferlerini yaparak sezona çok hızlı bir giriş yaptı.

Bordo-mavililerde şimdi de gözler yerli transferinde. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca için bordo mavili takım yeniden harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre; 31 yaşındaki sağ kanat ile görüşmelerine devam eden yönetim, bu transferde yüksek bonservis bedeli ödemeyi istemiyor. Oyuncu cephesinin Trabzonspor'un bu talebi doğrultusunda fedakarlık yaparak bordo mavili ekibe transferlerini hızlandırması bekleniyor. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Karaca'ya ''Bonservis sorununu çöz ve gel'' denildi.

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