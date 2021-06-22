Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve 4 yıldız ismi kadrosuna katan Trabzonspor, forvet hattına nokta atışı bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Bordo-mavililer 1 yıl kiralık olarak oynayan, gol kralı olan ve 11 milyon Euro kazandırarak Leipzig'e giden Alexander Sörloth için pusuya yattı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Koita hamleleriyle transfer dönemine hızlı giriş yapan bordo-mavililerde Ağaoğlu, camianın geleceğini merakla beklediği Alexander Sörloth için de açık konuştu.
Fotomaç'ın haberine göre; 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Fırtına'nın patronu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
UĞURCAN ÇAKIR'I İSTEYEN ÇOK
Ağaoğlu, bu sözlerle Temmuz'un ilk iki haftasının kritik olduğunu işaret ederken, Abdullah Avcı da açıklamasında, "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. "Uğurcan'ı isteyenler yüksek kalibreli kulüpler' EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın da ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ahmet Ağaoğlu da görüşmeler olduğunu doğruladı.
Bordomavililerin patronu, "Uğurcan'ı transfer etmek isteyen kulüpler, yüksek kalibreli kulüpler. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu. Bu kulüplerin de hemen hemen hepsi, EURO 2020'den sonra transferlerini gerçekleştirme düşüncesinde" şeklinde konuştu.
ORTALAMA 2.23'E YÜKSELMİŞTİ
Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.
Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo- mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.
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