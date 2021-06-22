22 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve 4 yıldız ismi kadrosuna katan Trabzonspor, forvet hattına nokta atışı bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Bordo-mavililer 1 yıl kiralık olarak oynayan, gol kralı olan ve 11 milyon Euro kazandırarak Leipzig'e giden Alexander Sörloth için pusuya yattı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Başkanı , yeni sezon öncesinde önemli açıklamalar yaptı. , , ve hamleleriyle transfer dönemine hızlı giriş yapan bordo-mavililerde Ağaoğlu, camianın geleceğini merakla beklediği için de açık konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...

Fotomaç'ın haberine göre; 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Fırtına'nın patronu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. , oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...

UĞURCAN ÇAKIR'I İSTEYEN ÇOK

Ağaoğlu, bu sözlerle Temmuz'un ilk iki haftasının kritik olduğunu işaret ederken, da açıklamasında, "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. "Uğurcan'ı isteyenler yüksek kalibreli kulüpler' sonrasında 'ın da ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, da görüşmeler olduğunu doğruladı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...

Bordomavililerin patronu, "Uğurcan'ı transfer etmek isteyen kulüpler, yüksek kalibreli kulüpler. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu. Bu kulüplerin de hemen hemen hepsi, 'den sonra transferlerini gerçekleştirme düşüncesinde" şeklinde konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...

ORTALAMA 2.23'E YÜKSELMİŞTİ

Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle 'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...

Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo- mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.

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