Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth için pusuya yattı! 10 gün içinde...

UĞURCAN ÇAKIR'I İSTEYEN ÇOK

Ağaoğlu, bu sözlerle Temmuz'un ilk iki haftasının kritik olduğunu işaret ederken, Abdullah Avcı da açıklamasında, "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. "Uğurcan'ı isteyenler yüksek kalibreli kulüpler' EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın da ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ahmet Ağaoğlu da görüşmeler olduğunu doğruladı.