Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı Trondsen'i sol bek için hazırlıyor
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi yabancı sayısı nedeniyle birçok pozisyon için farklı hazırlıklar içine giren Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'dan flaş bir karar geldi. Bordo-mavililerde Avcı, Norveçli Trondsen'i sol bekte denemeye karar vedi. 26 yaşındaki futbolcu bu bölgede oynadığı sürede 11 maça çıkarken 4 asist üretti. (TS spor haberleri)
SOL BEK OYNARKEN 4 ASİST YAPTI
Asıl mevkisi merkez orta saha olan Trondsen, Rosenborg'da 2019 / 20 sezonunda Trabzonspor'a transfer olmadan önce oynanan 13 maçın 11'inde sol bek pozisyonunda ilk 11'de oyuna başladığı görüldü. Bordo - Mavili oyuncunun sol bek oynadığı 11 maçta ise toplamda 4 asist yapması ise dikkat çekti.
Sezona en iyi şekilde başlamak için ülkesi Norveç'te çalışmalarını sürdüren Trondsen'in, farklı mevkilerde oynaması Trabzonspor'da bu noktada bir avantaj olarak görülüyor. Sezona hırslı bir şekilde hazırlanan oyuncunun kamp performansına göre bordo - mavililerde geleceği şekillenecek.
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